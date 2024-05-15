Информация об этом поступила от представителей регионального надзорного ведомства.

Прокуратура в Петушинском районе добивается лишения прав у алкоголиков, наркоманов и психбольных. Информация об этом поступила от представителей регионального надзорного ведомства.Так, прокуроры через суд хотят отнять водительское удостоверение у людей с острым полиморфным психотическим расстройством с симптомами шизофрении, шизоаффективным расстройством, пагубным употреблением стимуляторов и синдромом зависимости от алкоголя второй стадии.«Управление авто- и мототранспортными средствами лицами, имеющими медицинские противопоказания к указанному виду деятельности, способно усугубить эту вероятность, ставит под угрозу жизнь и здоровье других участников дорожного движения», – отмечается в пресс-релизе.На данный момент Петушинский районный суд удовлетворил три иска, два ещё на рассмотрении.