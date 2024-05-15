Работник маркетплейса в Муроме воровала косметику, одежду и товары «18+» В конце апреля в дежурную...

Работник маркетплейса в Муроме воровала косметику, одежду и товары «18+»В конце апреля в дежурную часть районного отдела полиции обратился владелец пункта выдачи известного маркетплейса.Выяснилось, что в течение двух месяцев 18-летняя менеджер получала от курьеров коробки с посылками и забирала себе оттуда понравившиеся товары. Их девушка не сканировала, а в электронных документах указывала, что товар не дошел до места назначения.У покупателей, в свою очередь, в мобильном приложении статус заказа «подвисал». Среди похищенного: одежда, косметические средства, товары категории «18+».Сотрудники полиции установили причастность девушки к краже. Ущерб потерпевший оценил в 30 000 рублей.«Возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Подозреваемая дала признательные показания, раскаялась в содеянном и добровольно выдала полицейским часть похищенного имущества.Сейчас она находится под подпиской о невыезде, а с места работы была уволена.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений