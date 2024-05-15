Об этом рассказали в фонде «Последний адрес».

Расстрелянному иеромонаху Андрею (Борису Яковлевичу Эльбсну) установят памятный знак в Киржаче на Красноармейской улице, 39. Об этом рассказали в фонде «Последний адрес». Установка запланирована на 18 мая.Отец Андрей начал проводить тайные богослужения во Владимирской области ещё в 20-х годах прошлого столетия. За создание женской монашеской общины в 1931 году он получил три года ссылки, после чего поселился в Киржаче.На следующий год мужчину задержал НКВД по делу «контрреволюционной организации церковников-нелегалов». Там он не подписал ни одного показания. Вскоре его расстреляли по приговору «тройки» НКВД.Реабилитирован Борис Эльбсон был в 1956 году по второму обвинению, а в 1989 – по первому делу.