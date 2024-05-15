Рейс добра: владимирские джиперы посетили ребят из Собинского детского дома Еще один рейс...

"Рейс добра": владимирские джиперы посетили ребят из Собинского детского домаЕще один "рейс добра". Владимирские "рыцари на внедорожниках" вновь посетили своих подопечных - ребят из Собинского детского дома.Это не первая поездка джиперов из клуба "4WD Владимир" к детям. Как говорят сами автолюбители, каждый раз они хотят подарить ребятам праздник и рассказать что-то новое. В рамках этой поездки воспитанников детского дома решили познакомить со страйкболом.Участники автоклуба увлекаются и этим видом спорта. Детям рассказали о правилах игры, показали обмундирование, и даже провели конкурс на самого меткого стрелка.Вручив победителям подарки. "Добро на полном приводе"- это о владимирских джиперах.