С какими проблемами столкнулись владимирские аграрии в аномальный майский холод? Аномальный...

С какими проблемами столкнулись владимирские аграрии в аномальный майский холод?Аномальный майский холод отступает. Стабилизация погоды позволила ускорить ход посевной.Она шла с отставанием. Сейчас селянам приходится наращивать показатели. Как сообщают в Минсельхозе региона, по данным на 14 мая яровыми культурами засеяно почти 36 тысяч гектаров. Из них- зерновых - 26 с половиной тысяч гектаров, кормовых- свыше семи тысяч, а вот картофеля и овощей меньше всего.В Гороховецком и Собинском районах яровой сев выполнен на 50-70 процентов, а в остальных- на 20-30. Как ведутся работы в Суздальском районе? Как выдержали "майский экзамен"? В одном из хозяйств суздальского ополья побывала Мария Городская.Суровое дыхание мая "обошло" растения в теплице. Она отапливаемая...Надежда, работник теплицы:- Мне кажется, ничего не изменилось. Какая бы ни была погода, всё равно приезжают.А вот незакрытые кустарники и клубника подмёрзли, рассказывает Надежда. Майские холода и снегопад застали аграриев врасплох. Посевная кампания - в разгаре. Серьёзно пострадали и многолетние травы.Мария Городская, корреспондент:- Резкое похолодание ударило по кормовым культурам, например, по люцерне. Но это не смертельно, говорят фермеры. Уже через несколько дней растение вновь должно прийти в норму."Минус" не должен отрицательно сказаться и на зерновых, делится фермер Константин Мазуренко из Суздальского района. Зерновой клин хозяйства - 400 гектаров. Посев озимых и яровых подходит к концу.Константин Мазуренко, глава крестьянско-фермерского хозяйства Суздальского района:- Всё равно мы попадаем в оптимальные сроки. И урожайность, весенний задаток очень хороший. Посмотрим, какая погода будет летом.А вот для посадки картофеля решили дождаться оптимальной температуры. На глубине десяти сантиметров почва должна быть нагрета до десяти градусов. Пока +1. Но, как оказалось, внезапные морозы - не самое страшное, что может произойти с картофелем - карантинные вредители не дремлют.Мария Глинкина, начальник отдела фитосанитарного надзора регионального Управления Россельхознадзора:- Помимо неблагоприятных погодных условий, на урожайность картофеля могут повлиять опасные карантинные заболевания. У нас обнаружены очаги карантинного объекта - золотистой картофельной нематоды.В зоне риска - 9 районов Владимирской области, в том числе - Суздальский. Проверку почвы и посадочного материала в Управлении Россельхознадзора фермерское хозяйство Константина уже прошло.Константин Мазуренко, глава крестьянско-фермерского хозяйства Суздальского района:- Крупные хозяйства Владимирской области выращивают очень много картофеля. Но он относится к чипсовым сортам, которые уходят на переработку. И мы, фермеры, обеспечиваем жителей Владимирской области той вкусной, рассыпчатой картошкой. И готовы это делать с большим удовольствием.С посадкой столовых сортов из-за холодов немного задержались, но в сроки укладываются. К 25-му мая картофель уже будет расти в тёплой земле. Готовы в хозяйстве и к жаркому лету, которое обещают синоптики - своего часа ждёт поливальная машина.Мария Городская, Андрей Беляков. "Вести-Владимир"