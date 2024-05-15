С начала года на территории Владимирской области зарегистрировано свыше 1,6 тыс. дистанционных краж и мошенничеств.

С начала года на территории Владимирской области зарегистрировано свыше 1,6 тыс. дистанционных краж и мошенничеств. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Аферисты постоянно изобретают новые схемы обмана граждан. К примеру, в мае преступники ввели в заблуждение 10-летнюю девочку из Вязниковского района. Ребёнку пришло сообщение о штрафе за покупку игровой валюты, и напуганная школьница перевела мошенникам с карты бабушки более 70 тыс. рублей.Правоохранители просят земляков проявлять бдительность и внимательнее относиться к звонкам и сообщениям от незнакомцев.