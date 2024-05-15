Синоптики прогнозируют теплую и комфортную погоду во Владимирской области Владимирская область...

Синоптики прогнозируют теплую и комфортную погоду во Владимирской областиВладимирская область будет ощущать влияние антициклона. В такой ситуации температурный фон продолжит расти, а на небе будет переменная облачность.В четверг, 16 мая 2024 года, температура воздуха днем поднимется до +20°С.Скорость западного ветра составит 3м/с, а показатель влажности опустится до 34%.В темное время суток ожидайте на термометрах отметку +13°С.В Гидрометцентре прогнозируют: атмосферное давление будет немного повышенным — 751 мм ртутного столба.Народный прогноз на 16 мая:На Руси верили: если соловьи запели до этого дня – значит, скоро все разом зацветет; обилие росы сулило богатый урожай огурцов; если утки и гуси в этот день активно машут крыльями, то может начаться сильный ветер и даже буря.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений