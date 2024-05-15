Смотрите Вести в 14.30: шаффлборд, джакколо и новус - как в это играть?
Что посеешь?
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Смотрите "Вести" в 14.30: шаффлборд, джакколо и новус - как в это играть?
"Что посеешь?"
- Владимирские аграрии наконец дождались тепла и полноценно приступили к посевной. Когда она завершится?
"Спортивная перезагрузка"
- Путь к медалям- достойные условия. Владимирская школа бокса получит средства на обновление. Что в планах?
"Игры для всех"
- Шаффлборд, джакколо и новус - как в это играть? Во Владимире прошел фестиваль по настольным спортивным играм среди людей с ограниченными возможностями.