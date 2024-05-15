Смотрите Вести в 14.30: шаффлборд, джакколо и новус - как в это играть? Что посеешь? -...

Смотрите "Вести" в 14.30: шаффлборд, джакколо и новус - как в это играть?"Что посеешь?"- Владимирские аграрии наконец дождались тепла и полноценно приступили к посевной. Когда она завершится?"Спортивная перезагрузка"- Путь к медалям- достойные условия. Владимирская школа бокса получит средства на обновление. Что в планах?"Игры для всех"- Шаффлборд, джакколо и новус - как в это играть? Во Владимире прошел фестиваль по настольным спортивным играм среди людей с ограниченными возможностями.