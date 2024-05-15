Смотрите Вести в 9.00: резкое похолодание ударило по кормовым культурам Что посеешь? -...

Смотрите "Вести" в 9.00: резкое похолодание ударило по кормовым культурам"Что посеешь?"- Май-месяц продолжает удивлять. Владимирские аграрии навёрстывают упущенное. Когда дело дойдет до картофеля?"Негорький шоколад"- Все для Победы!!! Из Киржачского района бойцам отправили первую партию фронтового шоколада."Перезагрузка"Путь к медалям - достойные условия. Владимирская школа бокса получит средства на обновление.