Второй сезон фестиваля Город танцует в парках под руководством Егора Дружинина стартует в Подмосковье

В Подмосковье состоитсяII Московский областной фестиваль современного танца Город танцует в парках. Он пройдет с 11 мая по 16 июня. Художественным руководителем проекта выступает хореограф, заслуженный артист РФ Егор Дружинин. Главным организатором фестиваля является АНОМосковская областная дирекция по развитию парковФестиваль пройдет в 30 городских парках Подмосковья. Танцевальные команды из 55 городских округов представят свои выступления в Серпухове, Чехове, Подольске, Волоколамске, Можайске, Наро-Фоминске, Коломне, Егорьевске, Шатуре, Пушкине, Королеве, Раменском, Зарайске, Кашире, Красногорске, Одинцове, Домодедове, Видном, Люберцах, Орехово-Зуеве, Электростали, Ногинске, Дубне, Сергиевом Посаде, Щелково, Балашихе, Реутове, Долгопрудном, Истре и Солнечногорске. Завершится фестиваль 7 сентября в Раменском городском парке гала-концертом и церемонией награждения участников.В состав жюри вошли: хореограф, танцовщик, театральный режиссёр, основатель школы танцев Это Александр Могилев, художественный руководитель, хореограф коллектива Island-Dance, лидер направления locking в России Владимир Гудым и хореограф, танцовщик, победитель 4 сезона телешоу Танцы на ТНТ Виталий Уливанов.Ведущими концертов станут актер кино и телевидения Михаил Башкатов и актриса Анжелика Каширина.Проект дает возможность выступить на сцене любому танцевальному коллективу Подмосковья в составе от 2 до 25 человек с возрастом участников от 10 до 25 лет, независимо от профессиональной подготовки, прошедшим предварительный дистанционный отбор.Помимо выступлений конкурсантов зрители увидят концертную программу при участии звезд телешоу Танцы и Новые танцы на ТНТ Виталия Савченко, Виталия Уливанова, Алексея Мечетного, Брайана, Германа Рамазанова, сестер Михайлец, Пены, Софы, Евы Уваровой, Анастасии Чередниковой и Софьи Милютиной.Подробная информация на сайте, а также в танцевальномВКонтакте.Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Партнер мероприятия– HiFi-стримингЗвук, информационный партнер– федеральныйпортал о танцах Dance.ru.