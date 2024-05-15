Суровый май стал испытанием для аграриев Владимирской области Аномальный майский холод отступает....

Суровый май стал испытанием для аграриев Владимирской областиАномальный майский холод отступает. Стабилизация погоды позволила ускорить ход посевной кампании. Об этом сообщают в министерстве сельского хозяйства региона.Посевная шла с отставанием. Сейчас селянам приходится наращивать показатели. Как сообщают в Минсельхозе, по данным на 14 мая яровыми культурами засеяно почти 36 тысяч гектаров. Из них- зерновых - 26 с половиной тысяч гектаров, кормовых- свыше семи тысяч, а вот картофеля и овощей меньше всего. В Гороховецком и Собинском районах яровой сев выполнен на 50-70 процентов, а в остальных- на 20-30.Полностью завершен сев в ЗАО имени Ленина Собинского района. Там засеяно 3 тысячи гектаров.