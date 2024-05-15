Жителя Гороховца признали виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Жителя Гороховца признали виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Гражданина осенью прошлого года уже привлекали к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования. Однако выводов водитель не сделал, снова выпил и сел за руль своего автомобиля «Хёндай». По пути его остановили сотрудники ГИБДД, зафиксировали состояние опьянения и отстранили от управления машиной.Суд назначил жителю Гороховца 200 часов обязательных работ и на 2 года лишил водительских прав. Кроме того, иномарку осуждённого забрали в пользу государства.