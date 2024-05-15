Мошенники звонят и представляются сотрудниками энергосбытовой компании. Они рассказывают жертве, что якобы ей полагаются льготы на оплату электричества, а затем предлагают помочь их

Мошенники звонят и представляются сотрудниками энергосбытовой компании. Они рассказывают жертве, что якобы ей полагаются льготы на оплату электричества, а затем предлагают помочь их оформить. Во время процесса «оформления льгот» аферисты выманивают личные данные: СНИЛС, ИНН и паспорт. Как подчеркивают в «Энергосбыт Волга», настоящие сотрудники компании с такими предложениями никогда не обзванивают клиентов. Если все-таки человека