В Гороховце будут судить мастера, нарушившего требования охраны труда, в результате чего умер...

В Гороховце будут судить мастера, нарушившего требования охраны труда, в результате чего умер слесарьВ обязанности мастера МУП «Гороховецкий водоканал» входит руководство производственной деятельностью и персоналом по обслуживанию и ремонту водопроводно-канализационных сетей. Иными словами, такой человек должен обеспечивать безопасность на предприятии и несет персональную ответственность за несоблюдение работниками правил внутреннего трудового распорядка и технологической дисциплины.Утром 2 августа 2023 года потерпевший, работавший слесарем аварийно-восстановительных работ 4 разряда, проверял работу канализационной насосной станции (КНС) в поселке Пролетарский.Установив, что объем грунтовых и канализационных вод превышен в связи с неисправностью насоса, откачивающего канализационные воды, он незамедлительно доложил о случившейся ситуации мастеру участка.Тот, в свою очередь, принял решение об откачке грунтовых вод из резервуара КНС с применением мотопомпы «Champion -27 II», работающей на масляно-бензиновом составе и выделяющей токсические газы и взрывоопасные вещества.Отметим, что запускать её двигатель внутри помещения или в плохо проветриваемых местах категорически запрещено.Во время работы мотопомпы потерпевший и ещё один сотрудник неоднократно употребляли спиртное в отсутствии мастера участка, который был вызван на другой объект для устранения аварии.После откачки грунтовых вод обвиняемый, не применив газоанализатор и средства индивидуальной защиты, осознавая неисправность приточно-вытяжной вентиляции, самостоятельно принял решение о спуске под его руководством в КНС для починки насоса.В ходе производства ремонтных работ двое сотрудников, употреблявших до этого алкоголь, потеряли сознание. Пострадавшим была оказана скорая медпомощь, но один из них скончался. Причиной смерти послужило острое отравление окисью углерода.Как итог, - утверждено обвинительное заключение в отношении мастера МУП «Гороховецкий водоканал».«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ – нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Уголовное дело направлено в Гороховецкий районный суд.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений