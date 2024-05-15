Сев в Гороховецком и Собинском районах завершен на 50-70%. Вообще все, что было запланировано, посадили в ЗАО «имени Ленина» Собинского района. Там засеяно 3 тысячи гектаров, рассказали в

Сев в Гороховецком и Собинском районах завершен на 50-70%. Вообще все, что было запланировано, посадили в ЗАО «имени Ленина» Собинского района. Там засеяно 3 тысячи гектаров, рассказали в пресс-службе правительства. В остальных районах региона засеяно пока только 20-30% полей. В ближайшие дни ожидается потепление, что позволит наконец все досеять. Сейчас пока засеяно 35,9 тысяч гектаров,