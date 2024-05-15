В Гусь-Хрустальном вынесен приговор мужчине, делавшему тайники с наркотиками, и его сожительнице,...

В Гусь-Хрустальном вынесен приговор мужчине, делавшему тайники с наркотиками, и его сожительнице, предлагающей взяткуЖитель города Электросталь через интернет он договорился о приобретении гашиша общей массой свыше 47 грамм. Оплатив «покупку», он получил сообщение о местонахождении тайника, откуда и забрал наркотик.Чуть менее 10 грамм гашиша мужчина оставил себе для личного потребления, а остальное расфасовал и разложил в 25 тайников на территории города Гусь-Хрустальный.Преступная деятельность мужчины была оперативно пресечена сотрудниками УФСБ по Владимирской области и ОНК МО МВД «Гусь-Хрустальный».Однако злоумышленник хотел избежать уголовной ответственности. Проявив «смекалку», он предложил врио начальника отделения УФСБ взятку в размере 300 тысяч рублей.При этом фигурант попросил сожительницу найти денежные средства и передать должностному лицу.3 сентября 2023 года женщина, находясь в салоне автомобиля, лично передала сотруднику УФСБ 70 тысяч рублей. Оставшуюся сумму она планировала передать позднее.Отметим, что сотрудник УФСБ действовал в рамках оперативно-розыскных мероприятий Непосредственно после передачи взятки женщина была задержана.Как итог, - Гусь-Хрустальным городским судом вынесен приговор в отношении жителя города Электросталь.«Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере), п. «г» ч. 4 ст. 228 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере) и ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий)», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием в колонии особого режима, а сожительнице — 5 лет условно с испытательным сроком 4 года со штрафом в размере 1,5 миллионов рублей.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области