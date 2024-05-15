В Меленковском районе загорелся частный дом В пресс-службе МЧС по Владимирской области сообщили о...

В Меленковском районе загорелся частный домВ пресс-службе МЧС по Владимирской области сообщили о пожаре в частном жилом доме №88 по улице Центральная в деревне Крутцы.По предварительной информации, огонь охватил 192 кв м.В ликвидации пожара участвовали 4 единицы техники и 14 человек личного состава.Информация о погибших и пострадавших не поступала.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений