В Юрьевце начали строить сквер на Всесвятской. В местном сообществе во Вконтакте жители поделились фотографией работы двух экскаваторов, которые занялись подготовкой территории. Юлия

В Юрьевце начали строить сквер на Всесвятской. В местном сообществе во Вконтакте жители поделились фотографией работы двух экскаваторов, которые занялись подготовкой территории. Юлия Жирякова, и.о. начальника управления по связям с общественностью и СМИ: В настоящий момент там работы по планированию территории, на месте работают подрядчики. Подготовительные своего рода работы для более капитальных работ. Корреспондент: А