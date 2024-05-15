Владимирцам рассказали, как работает кешбэк Кешбэк (от английского «cashback») - переводится как...

Владимирцам рассказали, как работает кешбэкКешбэк (от английского «cashback») - переводится как «возврат денежных средств». Это термин, который используется для описания различных бонусных программ, при которых с покупок возвращается часть потраченных средств.В госпроекте «Объясняем.РФ» рассказали, зачем банки выплачивают кешбэк, и как выбрать лучшие условия для этой опции.Для начала разберемся, в чем выгода такой системы вознаграждения для бизнеса или банков?- Выгодные условия кешбэка могут повлиять на решение гражданина открыть карту в том или ином банке.- Кешбэк повышает лояльность уже существующих клиентов.- Такие бонусные программы поощряет оплату банковской картой в противовес наличным. Это помогает банкам зарабатывать на эквайринге — услуге предоставления оборудования для безналичных расчётов.- Увеличивается шанс того, что человек совершит повторную покупку с помощью бонусных баллов.Кешбэк можно получать в разном виде:- Деньгами. Процент от суммы покупки возвращается на карту списания, чаще всего - в конце месяца;- Бонусами. Это виртуальные баллы, которыми можно оплатить покупку или её часть в магазинах-партнёрах банка. Иногда есть возможность обменять баллы на рубли;- Милями. Это те же самые баллы, которые можно потратить на покупку авиабилетов или бронь гостиницы.По каким схемам выплачивается кешбэк?1. Фиксированная ставка. Определённый процент возвращается за любые покупки по карте.2. Прогрессивная ставка. Размер процента возврата зависит от ваших трат: чем они больше, тем выше ставка.3. Типы расходов. Вы получаете повышенный кешбэк за покупку товаров определённых категорий или у компании — партнёра банкаКак выгодно пользоваться кешбэком?Для начала проанализируйте свои траты и отберите несколько категорий, в которых вы совершаете больше всего покупок.Затем сравните предложения от разных банков и выберите карту с максимальным кешбэком для нужных товаров или услуг. Можно воспользоваться онлайн-сервисами подбора банков, которые сопоставляют условия разных банковских продуктов.Внимательно изучите принципы начисления кешбэка по выбранной карте, а также условия её использования. Возможные комиссии могут превышать кешбэк. Если у вас возникли какие-либо вопросы, обратитесь в любое отделение банка.Совершайте покупки обдуманно. Кешбэк — это хорошо, но он должен помогать вам экономить, а не подбивать вас на спонтанные траты.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений