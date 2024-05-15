Владимирцев предупредили о «мясном клее» в твороге некоторых производителей На государственном...

Владимирцев предупредили о «мясном клее» в твороге некоторых производителейНа государственном портале «Роскачество» опубликовали результаты исследований торговых марок творога 5% жирности.Специалисты нашли в составе некоторой продукции микробную трансглютаминазу, или, иными словами, - «мясной клей».«Производители, незаконно использующие данный фермент в производстве, не указывают его в составе на маркировке. На упаковках производители называют микробную трансглутаминазу ферментом грибкового происхождения, стабилизатором или пищевой добавкой. В ЕАЭС, согласно проведённым оценкам риска здоровью населения, фермент не признан безопасным. Кроме того, данная добавка отсутствует в списке разрешённых ферментных препаратов при производстве пищевой продукции, определённых Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», - объяснили специалисты.Таким образом, в марках «Коровка из Кореновки», «Вкуснотеево», «Нытвенский маслозавод», «Можайский», «Ярче» и в московском кисломолочном продукте нашли большое количество дрожжей.Больше нормы оказалось плесени в марках «Нытвенский маслозавод» и «Вкуснотеево».Количество молочнокислых бактерий не соответствует норме в товарах «Кубанский молочник», «Свежее завтра», «Село Зелёное», «Рузское молоко», «Светаево», «Эконива» и «Экомилк», однако это нарушение не настолько серьёзное, поэтому эти товары можно считать пригодными к употреблению.Не выявили нарушений по показателям микробиологической безопасности в продукции 15 компаний: «Вкусвилл», «Домик в деревне», «Искренне ваш», «Кубанский молочник», «Лебедянь молоко», «Простоквашино», «Рузское молоко», «Савушкин», «Свежее завтра», «Светаево», «Село Зеленое», «Славянские кружева», «Талицкий», «Экомилк», «Эконива».Но у семи из них творог не соответствует требованиям по количеству молочнокислых бактерий («Кубанский молочник», «Рузское молоко», «Свежее завтра», «Светаево», «Село Зеленое», «Экомилк», «Эконива»).Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений