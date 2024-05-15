Владимирцев предупреждают: мошенники под видом энергетиков предлагают льготы «Энергосбыт Волга»...

Владимирцев предупреждают: мошенники под видом энергетиков предлагают льготы«Энергосбыт Волга» предупреждает о новых способах телефонного мошенничества во Владимирской области. Злоумышленники звонят, представляются сотрудниками энергосбытовой компании и предлагают оформить льготы на оплату электроэнергии. При этом они настоятельно просят сообщить ИНН, СНИЛС и паспортные данные клиента.Гарантирующий поставщик электроэнергии подчёркивает: сотрудники «Энергосбыт Волга» никогда не обзванивают клиентов с предложением каких-либо льгот. Если же вы передали злоумышленникам свои персональные данные, срочно обратитесь в правоохранительные органы."Сотрудники региональной полиции рекомендуют проявлять здравомыслие и бдительность, чтобы не стать очередной жертвой телефонных аферистов. Не отвечайте на сомнительные звонки и не вступайте в контакт с неизвестными вам людьми, не скачивайте подозрительные приложения на телефон, не переходите по ссылкам, не верьте в фантастические обещания. Всегда будьте на связи с родными, коллегами. Перепроверяйте всю поступающую вам информацию", - предупреждает УМВД по Владимирской области.Напоминаем, что льгота на оплату электроэнергии монетизирована, т.е. получают её не как скидку в квитанциях, а в денежном эквиваленте. Оформить жилищную субсидию можно в учреждениях социальной защиты населения по месту регистрации, в МФЦ или через Единый портал государственных и муниципальных услуг.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений