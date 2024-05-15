В начале мая 2024 года владимирские боксёры завоевали немало наград на всероссийских турнирах.

В начале мая 2024 года владимирские боксёры завоевали немало наград на всероссийских турнирах. Об этом рассказала регионального правительства.Так, воспитанник областной спортшколы олимпийского резерва по боксу Карен Аветисян завоевал первое место на «Кубке Танкограда» и получил титул лучшего боксёра турнира.Кроме того, наша землячка Дарья Новинская заняла второе место на первенстве страны по боксу. Ещё одна спортсменка – Анастасия Малова – на тех же соревнованиях выиграла бронзовую медаль. Теперь девушки включены в состав сборной России среди юниорок 19-22 лет.Также отличились Виктория Мастерова, Ирина Константинова, Ксения Ксенофонтова и Анастасия Строкина.