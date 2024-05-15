Владимирская школа бокса получит средства на капитальный ремонт Филиал областной спортшколы...

Владимирская школа бокса получит средства на капитальный ремонтФилиал областной спортшколы олимпийского резерва по боксу получит средства на капитальный ремонт. Из каких источников? И какие работы предстоят, расскажет Мария Артес.- Хорошо. Двоечка - оп. Молодец. Точнее, точнее, точнее, Наташ.Наталья Еременко - единственная девочка в группе. Любовь к боксу, как и перчатки- от старшей сестры. Вслед за ней пришла в спорт. Говорит, поблажек - никаких. Ежедневные тренировки - залог успеха. Наталья боксирует уже год. В планах юной спортсменки- стать чемпионкой России. Как, например, одна из воспитанниц школы - Ксения Синявина.((кадр с постером )) Наталья рассказывает: тренер во всём поддерживает.Наталья Еременко - воспитанница областной спортшколы олимпийского резерва по боксу:- Говорит, не сдавайся, все получится. Главное - выиграть,все потом будет хорошо.Поддерживает.Очень много поддержки я слышу. Он всегда очень волнуется,так как я девочка, это очень подбадривает.Сотня спортсменов. И ,возможно, будущих чемпионов страны. Бокс - это дисциплина, твёрдый характер и упорный труд. Все начинается с разминки. Три опытных наставника тренируют ребят с 10 до 18 лет. Готовят к соревнованиям. Здесь же проводят открытые ринги: ребята соревнуются друг с другом, делятся опытом. По словам боксёра Антона Пахомова, для развития спортсменов важна достойная база.Андрей Пахомов - воспитанник областной спортшколы олимпийского резерва по боксу:- Новое оборудование, капитальный ремонт.У нас в зале очень холодно. Зимой нет отопления, дети мерзнут. Условия такие.Школа по боксу действует с 1977 года, потому нуждается в капитальном обновлении - в ремонте и в новом оборудовании. На эти цели предпринимательское сообщество региона выделило филиалу областной спортшколы полмиллиона рублей.Поручение губернатора Александра Авдеева- сделать комфортными условия для спортивного развития подрастающего поколения выполняется, подчёркивает первый заместитель главы региона Александр Ремига. Спортивная "перезагрузка" пройдёт во всех территориях.Александр Ремига - первый заместитель губернатора Владимирской области, председатель наблюдательного совета Федерации бокса:- Обратился тренерский состав в Вязниках. В Камешковском районе. В округе Муроме мы с главой округа прорабатываем ремонт помещения и создания нового ,можно сказать, зала . Под развитие бокса. И в целом единоборств. Поэтому работа проводится сразу в нескольких районах.Школа гордится своими учениками. Владимирские тренеры подготовили 5 мастеров спорта международного класса, 30 мастеров спорта. Наставники уверены: обновленное пространство приумножит победы их воспитанников.Мария Артес, Андрей Синягин "Вести - Владимир"