Во Владимирской области нормализовалась погода, что позволило сельскохозяйственным труженикам ускорить ход посевной кампании.

Во Владимирской области нормализовалась погода, что позволило сельскохозяйственным труженикам ускорить ход посевной кампании. Об этом 14 мая рассказала регионального правительства, ссылаясь на данные Минсельхоза области.Наибольших успехов достигли аграрии Гороховецкого и Собинского районов. На данных территориях яровой сев завершён на 50-70%. В остальных муниципалитетах Владимирской области этот показатель пока равняется 20-30%.Всего на текущий момент наши земледельцы засеяли яровыми культурами 35,9 тыс. гектаров. Среди них зерновые занимают 26,5 тыс. га, кормовые культуры – 7,1 тыс. га, технические культуры – 1,8 тыс. га, картофель – 500 га, овощи – 12 га.