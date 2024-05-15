Спортсмен из Владимирской области Артур Саргсян победил в мировом квалификационном турнире по греко-римской борьбе.

Спортсмен из Владимирской области Артур Саргсян победил в мировом квалификационном турнире по греко-римской борьбе. Об этом рассказала регионального Минспорта.Состязания проходили в Стамбуле и собрали сильнейших атлетов планеты. Артур выступал в весовой категории 97 кг и в полуфинале одержал верх над немецким борцом Лукасом Лазогянисом.«Для того чтобы стать призёром турнира – нужно выйти в финал, но самого финала регламент не предусматривает», - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.Земляки поздравляют борца и тренеров и желают новых спортивных достижений.