Владимирский кольцевой маршрут №28 выставили на торги. Информация об этом появилась 14 мая на сайте Госзакупок. Начальная цена лота – 1 рубль. От будущего перевозчика требуется, чтобы
<a href="https://33live.ru/novosti/15-05-2024-vlasti-vladimira-ishhut-novogo-perevozchika-na-28-marshrut.html" target="_blank">Власти Владимира ищут нового перевозчика на 28 маршрут</a> - Владимирский кольцевой маршрут №28 выставили на торги. Информация об этом появилась 14 мая на сайте Госзакупок. Начальная цена лота – 1 рубль. От будущего перевозчика требуется, чтобы
[url=https://33live.ru/novosti/15-05-2024-vlasti-vladimira-ishhut-novogo-perevozchika-na-28-marshrut.html]Власти Владимира ищут нового перевозчика на 28 маршрут[/url] - Владимирский кольцевой маршрут №28 выставили на торги. Информация об этом появилась 14 мая на сайте Госзакупок. Начальная цена лота – 1 рубль. От будущего перевозчика требуется, чтобы