Владимирский кольцевой маршрут №28 выставили на торги. Информация об этом появилась 14 мая на сайте Госзакупок. Начальная цена лота – 1 рубль. От будущего перевозчика требуется, чтобы

Владимирский кольцевой маршрут №28 выставили на торги. Информация об этом появилась 14 мая на сайте Госзакупок. Начальная цена лота – 1 рубль. От будущего перевозчика требуется, чтобы автобусы были низкопольными или полунизкопольными. Вместимость одной машины – не менее 48 человек. Окраска кузова должна соответствовать общему стилю общественного транспорта – красный цвет, герб города и надпись