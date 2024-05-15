Тендер разместила мэрия города на сайте госзакупок.

Власти Владимира ищут перевозчика на 28-й маршрут. Тендер разместила мэрия города на сайте госзакупок.Окончание подачи заявок – 23 мая. Контракт планируется заключить на пять лет. Согласно ему, подрядчик будет обязан совершать 57 рейсов ежедневно, начиная с 5:55 и заканчивая в 21:49.Необходимое количество транспорта – до шести единиц, каждый из таких автобусов должен вмещать в себя не менее 48 пассажиров, а сами машины должны быть низкопольными или же полунизкопольными.