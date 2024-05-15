В Центральном парке посадили 10 красных дубов, а в Патриарших появилась крохотная крымская сосна. Высадка прошла в рамках акции «Сад Памяти», рассказали в пресс-службе мэрии. Крымская сосна –

В Центральном парке посадили 10 красных дубов, а в Патриарших появилась крохотная крымская сосна. Высадка прошла в рамках акции «Сад Памяти», рассказали в пресс-службе мэрии. Крымская сосна – символ дружбы, поддержки. Дерево губернатору Александру Авдееву подарили на референдуме в Крыму в преддверии Дня Победы. Дубы специально высадили дугообразно, отсылая таким образом к Курской дуге. Эти