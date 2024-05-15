Во Владимире прошел фестиваль по настольным спортивным играм среди людей с ограниченными...

Во Владимире прошел фестиваль по настольным спортивным играм среди людей с ограниченными возможностямиВо Владимире прошел областной фестиваль по настольным спортивным играм среди людей с ограниченными возможностями. В городском дворце культуры собрались больше сотни участников их разных районов региона. Все подробности у Веры Куликовой.- 8 бит, которые у вас есть нужно бросить и попасть в сектор 1, 2, 3.Главный судья соревнований Роман Монахов объясняет участникам правила игры в шаффлборд, джакколо и новус. Во Владимирской области эти виды активных настольных игр пока еще не очень популярны. Но, по по словам спортсмена и общественника из Коврова, ситуация меняется. Роман- сам инвалид-колясочник. Уверен, такие фестивали очень нужны.Роман Монахов-главный судья, руководитель региональной Федерации спорта лиц с поражениями опорного двигательного аппарата:- Для сплачивания коллектива, для того чтобы человек почувствовал, что он нужен обществу, что он не одинок. Для кого-то это, наверное, как способ социальной реабилитации. Приобрести друзей, не потеряться в обществе в чем -то найти смысл жизни, потому что по таким настольным.спортивным играм проводятся чемпионаты России и наши ребята владимирские, ковровские участвуют. Возможно подтянутся и другие территории.Участников - больше ста, представители всех районов Владимирской области. Помимо команды Всероссийского общества инвалидов на фестивале встретились сборные Всероссийского общества глухих, студентов Центра инклюзивного образования ВлГУ. Елена Болтунова- из владимирской команды инвалидов -опорников "Надежда".Елена Болтунова, участница фестиваля (Владимир):- Играли в эту игру раньше?- Да. Года два назад.- Чем она интересна?- Задорная, игра, динамичная. Мне нравится.Фестиваль по настольным спортивным играм для людей с ограниченными возможностями в регионе проводится второй раз. Его организатор- областная организация Всероссийского общества инвалидов.Галина Мизелёва, председатель владимирской областной организации Всероссийского общества инвалидов:- Это игры, которые позволяют людям развивать двигательные навыки, мыслительные навыки. Просто умственные. Это на самом деле хороший повод проводить совместно время, потому что если в организации появляется такая игра, появляется повод встретиться, пообщаться и по всей стране эти игры развиваются очень хорошо. У нас их не так много, но мы решили что это движение будем развивать дальше.Победителей ждут подарки- умные часы. Они позволят спортсменам с ограниченными возможностями следить за своим здоровьем. А столы для игр- их приобрело областное Министерство соцзащиты, отдадут в те территории, где только начинают осваивать эти спортивные игр.Вера Куликова, Алексей Ковалёв "Вести-Владимир".