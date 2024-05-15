Очередное ДТП с участием общественного транспорта произошло сегодня утром, 15 мая. В 7:45 возле дома №1А на улице Лакина автобус маршрута 9С подрезал отечественный автопром. Как пояснили в

Очередное ДТП с участием общественного транспорта произошло сегодня утром, 15 мая. В 7:45 возле дома №1А на улице Лакина автобус маршрута 9С подрезал отечественный автопром. Как пояснили в ГИБДД, 51-летнему водителю муниципального перевозчика следовало заблаговременно перестроиться в правую полосу. Алена Бусько, старший инспектор отдела ГИБДД области Водитель автобуса “ЛИАЗ”, городской маршрут №9С, 1973 г.р. (51