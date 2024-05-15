Владимирские полицейские задержали ранее судимого местного жителя, который украл электроинструменты у соседа по общежитию. Ущерб составил 15 000 рублей, сообщили в пресс-службе областного

Владимирские полицейские задержали ранее судимого местного жителя, который украл электроинструменты у соседа по общежитию. Ущерб составил 15 000 рублей, сообщили в пресс-службе областного УМВД. В апреле потерпевший обратился полицию с сообщением о краже ручного фрейзера, шлифовки по дереву, а также дрели с общей кухни общежития, расположенного на улице Добросельской во Владимире. Оперативники установили, что имущество