Во Владимире завершилась областная студенческая весна среди команд колледжей В городском дворце...

Во Владимире завершилась областная студенческая весна среди команд колледжейВ городском дворце культуры завершилась областная студенческая весна среди команд колледжей. В ней приняли участие 20 среднепрофессиональных учебных заведений региона.- За смех и за печаль за тихое прощайЗахар Фадеев, студент Вязниковского технико-экономического колледжа:- Для меня это как повод заявить о себе. Участникам могу пожелать, чтобы они не боялись сцены, кайфовали от того, что они делают.. А также жили на сцене.Студенты танцевали польку и русский народный танец, показывали сценки по мотивам известных композиций, исполняли патриотические песни и французский шансон, показывали проникновенные хореографические номера. Члены жюри оценивали их в разных направлениях: музыкальное, театральное, танцевальное и юмористическое.Победа - у колледжа инновационных технологий и предпринимательства ВлГУ.Елена Янина, заместитель министра образования и молодежной политики Владимирской области:- Это очень здорово, когда ребята имеют возможность реализовать себя не только как профессионалы своей деятельности: строители, какие-то рабочие специальности. Но и реализуют свой творческий потенциал. То, что они много лет нарабатывали.