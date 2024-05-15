Во Владимирской области пропал 28-летний мужчина В поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт»...

Во Владимирской области пропал 28-летний мужчинаВ поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» Владимирской области сообщили о пропаже молодого человека.Пичугин Никита Александрович 1996 года рождения проживает в городе Александров.Гражданин имеет следующие приметы: рост 175 см, худощавое телосложение, тёмные волосы, карие глаза.Мужчина был одет в красную куртку, чёрный свитер, чёрные легинсы, красные кроссовки, вязаную красную шапку.С 9 мая 2024 года его местонахождение неизвестно.Сведения о пропавшем можно сообщить инфоргам: Таврида (Яна) +7 - 999- 121- 72- 64, Козерог (Светлана) +7 - 930- 220- 68- 42Фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Владимирской области