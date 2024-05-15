Во Владимирской области участникам СВО создадут условия для восстановления и возвращения их к...

Во Владимирской области участникам СВО создадут условия для восстановления и возвращения их к нормальной жизниУчастники СВО, которым из-за ранения сложно передвигаться самостоятельно, смогут получить автомобили с ручным приводом.Закон Госдума приняла в третьем чтении.Председатель ГосДумы Вячеслав Володин напомнил: ранее эту инициативу поддержал Президент России Владимир Путин по итогам встреч с руководителемгосударственного фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой.Председатель Госдумы подчеркнул, нужно создать все условия для восстановления раненых и возвращения их к нормальной жизни.Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы:- Приняли федеральный закон. Он касается тех, кто участвует в специальной военной операции и тех, кто получил инвалидность, когда сам не может передвигаться. Такая помощь, как выделение автомобиля с ручным управлением будет возможностью для самореализации. Это очень важное и правильное решение.