Во Владимирской области участникам СВО создадут условия для восстановления и возвращения их к...
Во Владимирской области участникам СВО создадут условия для восстановления и возвращения их к нормальной жизни
Участники СВО, которым из-за ранения сложно передвигаться самостоятельно, смогут получить автомобили с ручным приводом.
Закон Госдума приняла в третьем чтении.
Председатель ГосДумы Вячеслав Володин напомнил: ранее эту инициативу поддержал Президент России Владимир Путин по итогам встреч с руководителем
государственного фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой.
Председатель Госдумы подчеркнул, нужно создать все условия для восстановления раненых и возвращения их к нормальной жизни.
Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы:
- Приняли федеральный закон. Он касается тех, кто участвует в специальной военной операции и тех, кто получил инвалидность, когда сам не может передвигаться. Такая помощь, как выделение автомобиля с ручным управлением будет возможностью для самореализации. Это очень важное и правильное решение.