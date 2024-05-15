Повреждения урожая были незначительными.

В холодные дни с температурой до -4 градусов во Владимирской области урожай не пострадал, как сообщили специалисты из регионального филиала Россельхозцентра. Небольшие повреждения были выявлены на посевах ячменя в Муромском районе и озимой пшеницы в Александровском районе, однако пересевать поля не потребуется.Низкие температуры, хоть и установились, не считаются крайне неблагоприятными. Рост сельскохозяйственных культур временно замедлился из-за холодов, но они не погибли благодаря этому.