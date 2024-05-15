7 370 доз вакцины от кори и паротита привезли во Владимирскую область. Она предназначена для детей, рассказали в пресс-службе Минздрава. Последняя поставка паротитно-коревой вакцины была в

7 370 доз вакцины от кори и паротита привезли во Владимирскую область. Она предназначена для детей, рассказали в пресс-службе Минздрава. Последняя поставка паротитно-коревой вакцины была в апреле, тогда было закуплено 2 830 доз. Вакцинация детей от этого заболевания актуальна, учитывая, что в конце февраля во Владимире зафиксировали две вспышки кори. Ранее в регион поступали партии