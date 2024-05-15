Областной конкурс профессионального мастерства зоотехников-селекционеров прошел 7 мая во Владимирском аграрном колледже. За призовые места боролись 22 специалиста племенных хозяйств

Областной конкурс профессионального мастерства зоотехников-селекционеров прошел 7 мая во Владимирском аграрном колледже. За призовые места боролись 22 специалиста племенных хозяйств региона. Конкурс проводился в три этапа. По итогам первое место заняла главный зоотехник-селекционер Шагушина В.Е. из АО «Леднево» (Юрьев-Польский район). К слову, она уже занимала 1 место в этом же конкурсе в 2021 году. Второе