Информацию об этом озвучили в администрации города оружейников.

За апрель из Коврова было вывезено порядка 500 тонн мусора. Информацию об этом озвучили в администрации города оружейников.Кроме того, на территории города было убрано 50 стихийных свалок, а в порядок в общей сложности было приведено около 26 тысяч квадратных метров территорий.Всего в месячнике чистоты участие приняло 5 500 человек в составе 160 раличных организаций и предприятий города. В помощь людям было выделено 27 единиц спецтехники.Сейчас уборка Коврова всё ещё идёт.