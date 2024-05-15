На прошлой неделе правоохранители Владимирской области зафиксировали 56 случаев дистанционных мошенничеств.

На прошлой неделе правоохранители Владимирской области зафиксировали 56 случаев дистанционных мошенничеств. В общей сложности аферисты забрали у наших земляков свыше 15 млн рублей. Об этом рассказала УМВД России по региону.Правоохранители отмечают, что преступники часто пользуются знакомыми схемами, предлагая жертвам перевести деньги на «безопасный счёт», сообщая о якобы попавших в ДТП родственниках и соблазняя заработком на вложениях.Так, 40-летний житель Гороховца хотел разбогатеть на инвестициях и потерял 880 тыс. рублей. А 60-летняя женщина из Александрова лишилась 920 тыс. рублей.По всем фактам возбуждены уголовные дела.