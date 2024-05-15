В четверг, 16 мая, сразу на четырёх владимирских улицах отключат газ.

В четверг, 16 мая, сразу на четырёх владимирских улицах отключат газ. Об этом рассказала мэрии.Голубое топливо перестанет поступать с 9.00 до 16.00 в ряд домов на улицах Стасова, Сурикова, Чайковского и проезде Чайковского. Отключения связано с работами на газопроводе низкого давления.«Филиал АО «Газпром газораспределение Владимир» приносит жителям города извинения за доставленные неудобства», - говорится в сообщении пресс-службы горадминистрации.