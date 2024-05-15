Житель деревни Селино Меленковского района смог 36 лет незаконно хранить ружье и 90,8 грамма бездымного пороха с завода. Это метательное взрывчатое вещество у мужчины изъяли полицейские в

Житель деревни Селино Меленковского района смог 36 лет незаконно хранить ружье и 90,8 грамма бездымного пороха с завода. Это метательное взрывчатое вещество у мужчины изъяли полицейские в феврале 2 этого года, пояснили в пресс-службе прокуратуры. У нарушителя не было разрешения на хранение и ношение гражданского огнестрела, а еще он знал, что хранить взрывчатые вещества запрещено.