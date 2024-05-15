Муромлянину, зарубившему друга ножом и топором, вынесли приговор. 60-летний мужчина проведет 9 лет в исправительной колонии строгого режима. Срок выбрали с учетом смягчающих обстоятельств,

Муромлянину, зарубившему друга ножом и топором, вынесли приговор. 60-летний мужчина проведет 9 лет в исправительной колонии строгого режима. Срок выбрали с учетом смягчающих обстоятельств, рассказали в пресс-службе Муромского городского суда. Преступление было совершено в августе 2022 года. В ночь с 27 по 28 число преступник у себя в квартире пил вместе с 45-летним другом. Как