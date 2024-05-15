Муромлянину, зарубившему друга ножом и топором, вынесли приговор. 60-летний мужчина проведет 9 лет в исправительной колонии строгого режима. Срок выбрали с учетом смягчающих обстоятельств,
<a href="https://33live.ru/novosti/15-05-2024-zhitel-muroma-provedet-9-let-v-kolonii-za-to-chto-zhestoko-zarubil-priyatelya-nozhami-i-toporom.html" target="_blank">Житель Мурома проведет 9 лет в колонии за то, что жестоко зарубил приятеля ножами и топором</a> - Муромлянину, зарубившему друга ножом и топором, вынесли приговор. 60-летний мужчина проведет 9 лет в исправительной колонии строгого режима. Срок выбрали с учетом смягчающих обстоятельств,
[url=https://33live.ru/novosti/15-05-2024-zhitel-muroma-provedet-9-let-v-kolonii-za-to-chto-zhestoko-zarubil-priyatelya-nozhami-i-toporom.html]Житель Мурома проведет 9 лет в колонии за то, что жестоко зарубил приятеля ножами и топором[/url] - Муромлянину, зарубившему друга ножом и топором, вынесли приговор. 60-летний мужчина проведет 9 лет в исправительной колонии строгого режима. Срок выбрали с учетом смягчающих обстоятельств,