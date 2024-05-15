Перед судом предстанет житель Коврова. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

Перед судом предстанет житель Коврова. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Инцидент произошёл в ноябре прошлого года. Обвиняемый посчитал, что его бывшая сожительница вступила в любовную связь с его другом и заревновал. Он забрался в квартиру женщины через окно, нашёл в жилище приятеля и набросился на него. Житель Коврова бил потерпевшего руками и ногами, пока тот не потерял сознание. В результате жертва получила тяжёлые травмы.В настоящий момент уголовное дело передано в суд.