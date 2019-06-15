Временный чемпион мира по боксу в полутяжелой весовой категории Маркус Браун угодил в отделение полиции за домашнее насилие. С ним это произошло в четвертый раз. Он нарушил судебное решение, согласно которому ему запрещено приближаться к бывшей девушке.

Временный чемпион мира по боксу в полутяжелой весовой категории Маркус Браун угодил в отделение полиции за домашнее насилие. С ним это произошло в четвертый раз. Он нарушил судебное решение, согласно которому ему запрещено приближаться к бывшей девушке.Инцидент произошел 22 мая, когда спортсмен привез их общего ребенка – дочь, обратно домой, но вскоре после приезда отказался покидать дом девушки, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на BoxingScene. Девушка церемониться с мужчиной не стала и вызвала полицию.Отметим, что третьего августа Брауну предстоит защита свой временный титул в бое против экс-чемпиона мира Жана Паскаля. Впрочем, остается неизвестным, окажет ли влияние на проведение этого боя события, связанные с арестом американца.