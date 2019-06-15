Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян раскритиковал известную актрису. Он уверен, что Чулпан Хаматова говорит глупости.

Член экспертного совета по развитиюинформационного общества при Госдуме Вадим Манукян раскритиковал известнуюактрису. Он уверен, что Чулпан Хаматова говорит глупости.Артистка высказала своемнение о президенте России Владимир Путине. В YouТube-передаче Ирины Шихман"А поговорить?" Чулпан Хаматова заявила, что в 2012 году она бы незаписала ролик в поддержку главы государства, зная о последующем конфликте наУкраине.Манукян считает несправедливыми высказывания звездытеатра и кино. "Какая интересная логика у Чулпан Хаматовой. А кто организовал Майдан?Путин что ли? А кто запустил АТО (антитеррористическая операция – Прим. ред.) наУкраине? Может, все же Турчинов? Кстати, он же сдал Крым без единого выстрела.Он предал Украину, пусть его там судят. Но для крымчан и России он сделал благоэтим решением. Они спокойно провели референдум и вернулись в родную гавань", -отметил в беседе с "Дни.ру" Вадим Манукян."А разве Россия вводила войска на Донбасс? РазвеПорошенко, а теперь и Зеленский не утюжат мирные города Донбасса? Так каким жеобразом Путин мог сделать войну на Донбассе, в чем его укоряет Чулпан, еслироссийских войск там никогда не было, и мы в этой войне никогда не участвовали?"– вопрошает эксперт. "Что она несет? Она украинской пропаганды переслушала?" -в пух и прах разнес Манкян.Отметим, что за ее словараскритиковали многие россияне. Они посчитали актрису лицемерной. А вот наУкраине с удовольствием и злорадством смакуют интервью знаменитости.