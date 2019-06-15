Член экспертного совета по развитию
информационного общества при Госдуме Вадим Манукян раскритиковал известную
актрису. Он уверен, что Чулпан Хаматова говорит глупости.
Член экспертного совета по развитию
информационного общества при Госдуме Вадим Манукян раскритиковал известную
актрису. Он уверен, что Чулпан Хаматова говорит глупости.
Артистка высказала свое
мнение о президенте России Владимир Путине. В YouТube-передаче Ирины Шихман
"А поговорить?" Чулпан Хаматова заявила, что в 2012 году она бы не
записала ролик в поддержку главы государства, зная о последующем конфликте на
Украине.
Манукян считает несправедливыми высказывания звезды
театра и кино. "Какая интересная логика у Чулпан Хаматовой. А кто организовал Майдан?
Путин что ли? А кто запустил АТО (антитеррористическая операция – Прим. ред.) на
Украине? Может, все же Турчинов? Кстати, он же сдал Крым без единого выстрела.
Он предал Украину, пусть его там судят. Но для крымчан и России он сделал благо
этим решением. Они спокойно провели референдум и вернулись в родную гавань", -
отметил в беседе с "Дни.ру" Вадим Манукян.
"А разве Россия вводила войска на Донбасс? Разве
Порошенко, а теперь и Зеленский не утюжат мирные города Донбасса? Так каким же
образом Путин мог сделать войну на Донбассе, в чем его укоряет Чулпан, если
российских войск там никогда не было, и мы в этой войне никогда не участвовали?"
– вопрошает эксперт. "Что она несет? Она украинской пропаганды переслушала?" -
в пух и прах разнес Манкян.
Отметим, что за ее слова
раскритиковали многие россияне. Они посчитали актрису лицемерной. А вот на
Украине с удовольствием и злорадством смакуют интервью знаменитости.