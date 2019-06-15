Дана Борисова приняла участие в скандальной передаче Елены Малышевой, в которой обсуждались причины кретинизма. Телеведущая высказалась о второй беременности, но призналась, что рожать после 40 – большой риск.

Дана Борисова приняла участие в скандальной передаче Елены Малышевой, в которой обсуждались причины кретинизма. Телеведущая высказалась о второй беременности, но призналась, что рожать после 40 – большой риск.Телеведущая Дана Борисова призналась в эфире программы Елены Малышевой, что очень переживала за здоровье своей дочери Полины, будучи еще беременной. Поэтому на четвертом месяце она сделала генетический скрининг, а когда получила результаты – уже была спокойна."Ведь мне было за 30. И это была моя ответственность. Я очень хотела подстраховаться", – говорит Борисова.По ее словам, сейчас у нее есть мысли о втором ребенке, но после 40 рожать крайне рискованно, считает телеведущая. Она признается, что поводов для беспокойства при поздних беременностях очень много.У Борисовой пока только одна дочь – 12-летняя Полина, с которой они не стесняются выяснить отношения в соцсетях. Так, дочка буквально пару дней назад высказался через прессу, что мама во многом виновата. При этом Полина пожелала Дане счастья и любви.Ранее подросток обвиняла мать в бессердечии и даже уходила из дома. Дана также делилась своими переживаниями по поводу ссор с дочерью с подписчиками. При этом она признает, что несмотря ни на что беспокоится о здоровье дочери.