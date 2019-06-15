Прошло четыре года с тех пор, как знаменитая певица скончалась от онкологии. Судя по тысячам постов в соцсетях, Жанна Фриске до сих в сердцах не только родных и друзей, но и многих наших соотечественников.

Прошло четыре года с тех пор, как знаменитая певица скончалась отонкологии. Судя по тысячам постов в соцсетях, Жанна Фриске до сих в сердцах нетолько родных и друзей, но и многих наших соотечественников.Родители,сестра и близкие друзья поминают 15 июня артистку на Николо-Архангельскомкладбище. А вот вдовец Жанны Фриске Дмитрий Шепелев, по данным Telegram-канала"Только никому", там еще не появился.По словам ВладимираФриске, телеведущий на могиле любимой женщины не появился за все это время ниразу, сообщает "Тольконикому". Через две недели ЖаннеФриске могло бы исполниться 45 лет.Соцсети полны постамискорби и печали. Одними из первых память Жанны почтили в Instagram ее сестра Наталья и певица и подруга артистки ОльгаОрлова."Скучаю… 4...", -коротко написала в своем микроблоге Наталья Фриске. Ольга Орлова посвятила подругестихотворение: "Когда моя печаль не даст опять уснуть, Как Ангел заспиной, прошу: со мной побудь. Согрей меня теплом и снова дай огня. Укройсвоим крылом, ты с неба береги меня".Невосполнимой утратойстала смерть и для рядовых россиян. Многие до сих пор не верят вто, что жизнерадостной, талантливой исполнительницы нет в живых. "Как жаль. До сих пор не верится. Слушаю песни ипонимаю, какой у нее голос не забываемый. И талантище", "Светлая памятьсамой классной певице и актрисе Жанночке... Никто нас теперь не радует своимихитами...", "Мы все скучаем... Светлая память...", – скорбят поклонники