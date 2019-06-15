По делу о массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области сотрудники правоохранительных органов доставили в полицию 174 человека, трое из которых были задержаны.

По делу о массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области сотрудники правоохранительных органов доставили в полицию 174 человека, трое из которых были задержаны.В качестве свидетелей следователями допрошен 21 человек, проведено 22 обыска, девять осмотров места происшествия, назначено пять экспертиз. Следственные действия продолжаются.Уголовное дело по факту массовой драки переквалифицировано следователями на более тяжкие статьи — об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений и покушении на убийство, совершенном группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений.Как сообщалось, накануне в массовой драке пострадали пять человек, двое из них были госпитализированы, напоминает ТАСС. Один из пострадавших скончался от полученных травм в больнице, второй госпитализированный находится в тяжелом состоянии.По информации УМВД, причиной драки стал бытовой конфликт. Накануне в Чемодановке около полутора тысяч человек приняли участие в сельском сходе, на котором обсуждалась сложившаяся ситуация. глава региона На месте создан оперативный штаб по урегулированию ситуации, который возглавил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Глава региона заявил, что главная задача — обеспечить безопасность всех граждан, другого пути нет. Он подчеркнул, что все разногласия должны решаться мирным путем.