Известный артист Алексей Панин приобрел репутацию аморального скандалиста. По мнению ясновидящей Галины Янко, если актер будет и дальше вести такой бездумный образ жизни, то в будущем столкнется с серьезными проблемами.
Известный артист Алексей Панин приобрел репутацию аморального скандалиста. По мнению ясновидящей Галины Янко, если актер будет и дальше вести такой бездумный образ жизни, то в будущем столкнется с серьезными проблемами.
"В теле Алексея Панина будто бы
живут два человека. С одной стороны – он адекватный мужчина, очень любящий свою
дочь. А с другой стороны – аморальный дебошир и хулиган. Я вижу, что у него смещена
зона действительности, и как только он начинает принимать какие-то препараты
или алкоголь, делает то, что противоречит здравому смыслу. Есть опасность, что
из-за такого поведения у актера совсем изменится психика. Его надо спасать, подключать
специалистов, врачей", – считает .
По словам гадалки, в трезвом сознании он думает о дочери, и в душе часто просит Бога ей помогать во всем. Но
как только он снова переходит к употреблению спиртного, сразу погружается в
состояние забытья. И все это может кончиться очень плачевно. "Вижу, что рядом с
Алексеем есть человек, которого он считает своим другом, и именно он толкает
актера на всякие безумные поступки. Для Панина этот человек настоящий враг, который
на картах выпадает "Чертом", и позже актер сам это поймет", – предсказала Янко.
Более-менее адекватная жизнь начнется
упосле 55-летия, уверена ясновидящая. "Все, что он делает сейчас -
пустое. Он встретит женщину на пять лет моложе и женится. Но к этому времени Алексей
окончательно распрощается с карьерой, перенесет какую-то операцию и совсем
перестанет пить. Рядом с ним будет и его дочь. Близкие постараются взять под
контроль его зависимость от алкоголя, и артист сможет прожить тихую жизнь до конца своих дней",– добавил она.