Известный артист Алексей Панин приобрел репутацию аморального скандалиста. По мнению ясновидящей Галины Янко, если актер будет и дальше вести такой бездумный образ жизни, то в будущем столкнется с серьезными проблемами.

Известный артист Алексей Панин приобрел репутацию аморального скандалиста. По мнению ясновидящей Галины Янко, если актер будет и дальше вести такой бездумный образ жизни, то в будущем столкнется с серьезными проблемами."В теле Алексея Панина будто быживут два человека. С одной стороны – он адекватный мужчина, очень любящий своюдочь. А с другой стороны – аморальный дебошир и хулиган. Я вижу, что у него смещеназона действительности, и как только он начинает принимать какие-то препаратыили алкоголь, делает то, что противоречит здравому смыслу. Есть опасность, чтоиз-за такого поведения у актера совсем изменится психика. Его надо спасать, подключатьспециалистов, врачей", – считает .По словам гадалки, в трезвом сознании он думает о дочери, и в душе часто просит Бога ей помогать во всем. Нокак только он снова переходит к употреблению спиртного, сразу погружается всостояние забытья. И все это может кончиться очень плачевно. "Вижу, что рядом сАлексеем есть человек, которого он считает своим другом, и именно он толкаетактера на всякие безумные поступки. Для Панина этот человек настоящий враг, которыйна картах выпадает "Чертом", и позже актер сам это поймет", – предсказала Янко.Более-менее адекватная жизнь начнетсяупосле 55-летия, уверена ясновидящая. "Все, что он делает сейчас -пустое. Он встретит женщину на пять лет моложе и женится. Но к этому времени Алексейокончательно распрощается с карьерой, перенесет какую-то операцию и совсемперестанет пить. Рядом с ним будет и его дочь. Близкие постараются взять подконтроль его зависимость от алкоголя, и артист сможет прожить тихую жизнь до конца своих дней",– добавил она.