Московская полиция задержала бывшего владельца табачной дистрибьюторской компании Оптима Альберта Худояна по обвинению в хищении трех земельных участков у одной из компаний.

Московская полиция задержала бывшего владельца табачной дистрибьюторской компании "Оптима" Альберта Худояна по обвинению в хищении трех земельных участков у одной из компаний.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал адвокат бизнесмена Александр Карабанов.Он рассказал, что следствие вменяет его клиенту мошенничестве в особо крупном размере в виде похищения трех земельных участков. Карабанов отметил, что сумма нанесенного ущерба оценивается в 10 миллионов долларов, подчеркнув, что Худоян свою вину не признает, полагая, что уголовное преследование против него "связано с рейдерским захватом его компании ООО "Оптима Девелопмент", собственником которой он является".Юрист сообщил, что в ближайшее время следствие обратится в суд об избрании меры пресечения предпринимателю.